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Общество

Мониторинг. В Кыргызстане повысились цены на овощи

Проведен мониторинг цен на продукты питания в Кыргызстане и зарубежных странах, таких как Россия, Казахстан, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По итогам мониторинга в Кыргызстане повысились цены на морковь на 8,7 процента, лук – на 2,6 процента, картофель – на 1,6 процента.

При этом снизились цены на муку пшеничную 1-го сорта (местная) на 1,4 процента, растительное масло – на 1,4 процента.

В Республике Казахстан выросли цены на хлебобулочные изделия на 1,4 процента, растительное масло – на 1,9 процента, снизилась цена на картофель на 2,8 процента.

В Российской Федерации выросла цена на морковь на 0,1 процента, снизились цены на картофель на 2,9 процента, сахар-песок – на 1,5 процента, пшеницу 1-го сорта местного производства – на 1,6 процента.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322215/
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