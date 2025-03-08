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Общество

США прекращают оценку качества воздуха в посольстве Кыргызстана

Государственный департамент США приостановил программу сбора данных о качестве воздуха за рубежом, осуществлявшуюся американскими посольствами и другими дипломатическими представительствами. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на заявление ведомства.

Как написали местные СМИ, в Казахстане и Узбекистане прекратили публикацию показателей. В Кыргызстане ситуация схожая.

«Мониторы качества воздуха госдепартамента США продолжают работать. Однако с 4 марта они больше не передают данные об уровне загрязнения воздуха из наших посольств и консульств в связи с ограничением финансирования, в результате чего Госдепартамент вынужден отключить используемую сеть», — рассказали 24.kg в посольстве США.

Программа, действовавшая с 2008 года, позволяла американским дипмиссиям по всему миру отслеживать уровень загрязнения воздуха в местах своего расположения. Около 80 посольств и консульств регулярно собирали данные и публиковали их в открытом доступе через онлайн-платформы.

Однако, как стало известно, из-за «бюджетных ограничений» Госдепартамент вынужден приостановить финансирование программы. Сбор и публикация данных прекращены 4 марта, что привело к отключению мобильного приложения ZephAir и сайта AirNow, где ранее размещали информацию.

В заявлении Госдепартамента подчеркивают, что системы мониторинга качества воздуха в диппредставительствах продолжат работать, но передачу данных на онлайн-платформы временно приостановили. Ведомство выразило надежду на возобновление работы программы, «если/пока не будет решен вопрос с финансированием».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322125/
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