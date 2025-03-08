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Общество

Вы показываете пример нам, мужчинам. В «Кумторе» поздравили женщин с 8 Марта

Члены правления и совета директоров закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» поздравили сотрудниц компании с 8 Марта — Международным женским днем. Об этом сообщили в ЗАО.

Председатель правления компании Бузурман Субанов подчеркнул важную роль, которую играют представительницы прекрасной половины человечества в современном кыргызском обществе.

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«Сегодня женщины трудятся наравне с мужчинами на самых сложных участках, занимая ответственные и руководящие посты. Головной офис предприятия, непосредственно рудник «Кумтор», тому наглядный пример. Важно, что на своей работе они справляются с возложенными на них обязанностями, показывая порой пример нам, мужчинам, работоспособности, стойкости, профессионализма. Хочу пожелать каждой из вас женского счастья, долгих лет жизни, благополучия и успехов в делах. Пусть каждая весна для вас будет особенной, наполненной новыми яркими красками. Мы же со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы вы всегда были в безопасности и уверенно смотрели в завтрашний день», — сказал глава «Кумтор Голд Компани».

Силами сотрудников предприятия для прекрасных дам организован небольшой концерт, создавший атмосферу праздника и весеннего настроения. Каждой девушке вручены цветы и небольшой подарок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322116/
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