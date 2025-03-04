В ТРЦ Asia Mall сняли оцепление. Бомбу не нашли

В ТРЦ Asia Mall сняли оцепление — правоохранители не нашли взрывчатых устройств. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

Напомним, что в 24.kg поступили письма о планируемых взрывах в аэропорту «Манас», ТРЦ Asia Mall, а также в головном офисе одного из банков. На почту редакции поступило три письма, в которых неизвестный заявил о бомбах. Информация о сообщениях передана в милицию, после чего аэропорт и ТРЦ оцепили. В ГУВД Чуйской области сообщили, что в аэровокзале бомбы не обнаружено.

В УВД Ленинского района рассказали, что прочесали здание торгового центра с собакой — безрезультатно. Взрывных устройств не обнаружено. Оцепление снято, и ТРЦ работает в штатном режиме.