Сегодня для всех мусульман мира начался священный месяц Орозо. В этом году пост продлится до 29 марта (включительно). Орозо айт будут отмечать 30 марта.

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Муфтий Абдулазиз Закиров обратился к кыргызстанцам по случаю начала месяца Рамазан.

Рамазан — месяц обновления веры, укрепления единства и благодарности, подчеркнул он.

«Безграничной милостью Аллаха мы вновь удостоились чести встретить священный месяц Рамазан. Это истинное благо и великая причина для бесконечной благодарности. Рамазан — это месяц очищения сердец, духовного обновления, милосердия и прощения. Это величайший дар Аллаха, месяц надежды, сострадания и терпения.

Единство нашего народа — наша самая большая ценность.

Где есть единство, там есть благодать. Священный Рамазан объединяет сердца, укрепляет любовь и уважение друг к другу. В эти святые дни давайте искренне молиться, чтобы в каждом сердце царил покой, а в каждой семье — согласие. Одно необдуманное слово может ранить множество сердец. Давайте остерегаться сплетен, клеветы и лжи, ведь наши слова — это отражение нашей веры.

Рамазан — это месяц самопреодоления.

Пост — это не просто отказ от еды и питья, но и от дурных мыслей, речей и поступков. Давайте искренне стремиться к духовному очищению, чтобы сохранить чистоту сердца не только в Рамазан, но и на протяжении всей жизни. Ведь истинная вера — это не усилие на один месяц, а ответственность, возложенная на нас на всю жизнь.

Расточительство — это потеря благодати.

Остерегаться расточительности нужно не только во время ифтара, но и во всей нашей жизни. Давайте бережно относиться ко времени, избегать чрезмерных трат на застолья и разумно использовать все дары, которыми одарил нас Аллах. Каждый кусок хлеба — это благословение, за которое следует быть благодарными и не допускать его напрасной траты. Священный Рамазан — это не месяц излишеств, а время скромности и благодарности.

Благодарность — залог благополучия.

Неблагодарность ведет к потере благословений. Давайте ценить каждую милость, дарованную нам Всевышним. В мире есть народы, лишенные государства и достойных условий жизни. Мы же обладаем независимостью и живем в мире и спокойствии. Пусть каждый из нас дорожит этим, любит свою землю и стремится к единству и согласию», — подчеркивается в обращении.

Глава Духовного управления мусульман призвал кыргызстанцев учиться прощать, не держать обиды и воспитывать подрастающее поколение в чистоте души и стремлении к знаниям.

«Этот мир — лишь временное пристанище, но след, который мы оставим, — наша ответственность перед будущими поколениями. Будем молить Аллаха о мудрости и справедливости для наших лидеров, чтобы они служили народу честно и с искренним намерением. Пусть в нашей стране будет мир, в наших сердцах — вера, в жизни — справедливость, а в душах — единство», — резюмировал он.