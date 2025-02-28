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Общество

В Кыргызстане разработали программу по борьбе с насилием среди осужденных

В исправительном учреждении № 31 Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН), расположенном в селе Молдовановка Чуйской области, состоялась презентация первой отечественной коррекционной программы «Алакан». Она направлена на изменение насильственного поведения осужденных.

Как сообщает пресс-служба ведомства, программа разработана специалистами ГСИН и призвана помочь участникам осознать причины агрессивных действий, развить навыки самоконтроля, научиться конструктивному решению конфликтов и сформировать понимание личной ответственности.

Первый заместитель председателя ГСИН Кемель Садыков отметил, что программа стала результатом работы ведомственных специалистов, которые, учитывая успешный зарубежный опыт, создали эффективный инструмент для работы с осужденными, склонными к насилию. Он подчеркнул, что внедрение программы стало возможным после нейтрализации организованных преступных группировок в местах лишения свободы, которые ранее препятствовали участию осужденных в реабилитационных программах.

«Благодаря политической воле руководства страны, совместными усилиями ГСИН и других правоохранительных органов эти группировки сегодня нейтрализованы, и теперь мы можем и должны больше сосредоточиться на исправлении и ресоциализации осужденных, внедряя эффективные реабилитационные программы», – отметил он.

Директор Национального центра по предупреждению пыток Бакытбек Касымкулов выразил уверенность, что программа «Алакан» создаст хорошие условия для того, чтобы осужденные встали на путь исправления и присоединились к общественности.

Презентацию посетили представители государственных органов, института омбудсмена, Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Министерства здравоохранения и правоохранительных структур. Они высоко оценили программу и деятельность ГСИН в сфере реабилитации осужденных.

ГСИН продолжает работу по совершенствованию условий для исправления осужденных и внедрению новых программ. В 2024 году в пяти исправительных учреждениях созданы Центры социальной реабилитации и адаптации. Разрабатываются коррекционные программы для осужденных за преступления террористического характера, женщин и несовершеннолетних, а также для лиц с зависимостями и склонностью к суициду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321447/
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