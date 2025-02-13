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Общество

Первый документальный фильм для детей о Чингизе Айтматове представили в Бишкеке

Первый документальный фильм для детей о Чингизе Айтматове представили в Кыргызстане. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

В Национальном центре детей и юношества «Сейтек» прошел показ документальной ленты «Загадки «Белого парохода». Это дипломный проект магистранта Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, программы «Авторский аудиовизуальный проект» Амины Куренкеевой.

«Это уникальное произведение. Амина собрала все лучшее, что есть в ее национальной культуре, свою любовь к творчеству Чингиза Айтматова, знания, которые получила в Санкт-Петербургском университете, и с необыкновенным энтузиазмом воплотила все это на экране. А самое главное — уникальность заключается в том, что юные кыргызстанцы стали соавторами этой картины. Это уникальный случай в кинодокументалистике, в том числе в отношениях между двумя нашими странами», — сказал научный руководитель автора, профессор СПбГУ Сергей Ильченко.

Участники фильма — дети школьного и дошкольного возраста. Ребята заинтересовались произведением Чингиза Айтматова «Белый пароход» и встретились с сестрой писателя Розой Айтматовой, его сыном — Эльдаром Айтматовым, оператором фильма «Белый пароход» Манасбеком Мусаевым, профессором КРСУ, соавтором монографии «Чингиз Айтматов — человек-вселенная» Леонидом Сумароковым. В фильме рассказаны интересные факты о написании книги «Белый пароход» и экранизации произведения и о самом авторе.

После показа состоялось обсуждение фильма. Режиссер и эксперты ответили на вопросы юных зрителей, авторы самых интересных вопросов получили призы.

Документальный фильм посвящен 55-летию публикации повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» в журнале «Новый мир».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319770/
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