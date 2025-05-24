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Общество

В Оше завершилась III Международная неделя моды Ak Buura Fashion Week — 2025

В этнографическом комплексе «Алымбек Датка» в городе Оше состоялся итоговый показ Международной недели моды Ak Buura Fashion Week – 2025, на котором представлены современные интерпретации этнической моды. Об этом сообщили в местной администрации. 

В показе приняли участие дизайнеры из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Уникальные образы отразили богатое культурное наследие народов региона через ткань, орнамент и форму.

«Этномода — это не просто одежда. Это живая история, зашитая в каждую вышивку, каждый узор, каждый стежок. В ней оживают вековые традиции, национальные ценности и народное ремесло», — отметили организаторы.

Особое внимание зрителей привлекли коллекции казахстанских дизайнеров, а также работы кыргызстанского модельера Асылжан Камбаровой.

Завершила вечер своим выступлением популярная певица Гульзада Рыскулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330207/
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