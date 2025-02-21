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Общество

В жилмассиве «Ак Босого» в Бишкеке 25 февраля отключат воду

В районе жилмассива «Ак Босого» Бишкека 25 февраля 2025 года с 9.00 до 15.00 отключат подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах «Ак Босого-1», «Ак Босого-2» и на городских водопроводных сетях.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320737/
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