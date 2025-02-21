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Общество

В Китае обнаружили новый коронавирус у летучих мышей — похож на COVID-19

В Китае вирусологи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который имеет сходство с COVID-19. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что вирус впервые найден у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей) в Гонконге. По словам ученых, вирус, получивший название HKU5-CoV-2, способен заражать клетки человека через белки ACE2. Этот вирус — новая линия коронавируса HKU5.

Исследование проведено в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук КНР в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

«Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только [мембранный белок] ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением. — Прим. ТАСС) ACE2 млекопитающих», — цитирует издание сообщение вирусологов.

Исследователи обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320651/
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