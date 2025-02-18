В двух жилмассивах Бишкека отключат воду

В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» 20 февраля отключат подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Районы отключения:
- жилмассив «Мурас-Ордо» с 9.00 до 15.00;
- жилмассив «Калыс-Ордо» с 9.00 до 18.00.
Отключение связано с ремонтными работами на водозаборах указанных жилых массивов и городских водопроводных сетях.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.