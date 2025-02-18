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Общество

В двух жилмассивах Бишкека отключат воду

В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» 20 февраля отключат подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Районы отключения:

  • жилмассив «Мурас-Ордо» с 9.00 до 15.00;
  • жилмассив «Калыс-Ордо» с 9.00 до 18.00.

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборах указанных жилых массивов и городских водопроводных сетях.


МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320335/
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