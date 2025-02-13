13:33
USD 87.45
EUR 90.70
RUB 0.92
Общество

В администрации президента рассказали, почему в Кыргызстане сократились митинги

Глава управления исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов на брифинге заявил, что из-за улучшения работы местных руководителей с населением возле администрации главы государства сократилось количество проводимых митингов.

«Наверняка вы помните, что около здания администрации президента было очень много акций протестов. Народ все время собирался с плакатами. На сегодня это сократилось на 80 процентов. Акции практически не проводятся. Потому что местные органы власти, государственные уполномоченные органы уже в состоянии решать вопросы локально», — сказал Азамат Осмонов.

По его словам, в 2021-2022 годах в администрацию президента поступало очень много обращений и жалоб в отношении региональных руководителей, министерств и других ведомств.

«Это говорило о том, что на местах главы районов и регионов не решали проблемы граждан. Мы обрабатывали эти обращения и направляли эти письма чиновникам с контрольными поручениями. Это дало положительный эффект. На сегодня мы видим, что наши руководители госорганов в регионах самостоятельно и качественно удовлетворяют потребности граждан», — добавил Азамат Осмонов.

Напомним, запрет на митинги в центре Бишкека действует с марта 2022 года. Последний раз суд продлил запрет на проведение акций в столице до 31 марта 2025-го.

Митинговать нельзя на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Ивана Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319813/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке внедорожник сбил иностранца. Его госпитализировали
Назначение мэров Оша и Бишкека. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении
В одной из школ-интернатов Бишкека детям приходится жить в учебных помещениях
Здание «Кыргызтелекома» в центре Бишкека продадут
Бишкекте карды тазалоого канча техника чыкканы айтылды
Китай построит три транспортные развязки в Бишкеке
Общественный транспорт Бишкека: самые востребованные маршруты и остановки
В Бишкеке мужчина признался в убийстве жены
Бишкек мэриясы чыгыш бөлүгүндөгү жол курулушу боюнча маалымат берди
Бишкек дүйнөдөгү эң кымбат топ — 300 шаарлардын катарына кирди
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке потепления не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;10-12 февраля В Бишкеке потепления не ожидается. Прогноз погоды на 10-12 февраля
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
От&nbsp;автобусов до&nbsp;броневиков. В&nbsp;КР&nbsp;начали производство отечественной бронетехники От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники
Бизнес
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
13 февраля, четверг
13:18
В администрации президента рассказали, почему в Кыргызстане сократились митинги В администрации президента рассказали, почему в Кыргызс...
12:44
Законопроект о присвоении дачным поселениям статуса села принят в третьем чтении
12:44
Проблемы трудовой миграции в России, и как создают рабочие места в Кыргызстане
12:27
MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
12:20
В Жогорку Кенеше просят возродить телепередачу «Издейм сени»