В администрации президента рассказали, почему в Кыргызстане сократились митинги

Глава управления исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов на брифинге заявил, что из-за улучшения работы местных руководителей с населением возле администрации главы государства сократилось количество проводимых митингов.

«Наверняка вы помните, что около здания администрации президента было очень много акций протестов. Народ все время собирался с плакатами. На сегодня это сократилось на 80 процентов. Акции практически не проводятся. Потому что местные органы власти, государственные уполномоченные органы уже в состоянии решать вопросы локально», — сказал Азамат Осмонов.

По его словам, в 2021-2022 годах в администрацию президента поступало очень много обращений и жалоб в отношении региональных руководителей, министерств и других ведомств.

«Это говорило о том, что на местах главы районов и регионов не решали проблемы граждан. Мы обрабатывали эти обращения и направляли эти письма чиновникам с контрольными поручениями. Это дало положительный эффект. На сегодня мы видим, что наши руководители госорганов в регионах самостоятельно и качественно удовлетворяют потребности граждан», — добавил Азамат Осмонов.

Напомним, запрет на митинги в центре Бишкека действует с марта 2022 года. Последний раз суд продлил запрет на проведение акций в столице до 31 марта 2025-го.

Митинговать нельзя на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Ивана Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел.