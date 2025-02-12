Пожар в НИИХСиТО. Для расследования создается межведкомиссия

Для расследования причин пожара, произошедшего накануне в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, создается межведомственная комиссия. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов.

По его словам, возглавит комиссию зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

Кто войдет в комиссию, пока не сообщается.

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Замминистра отметил, что в Национальном центре кардиологии и терапии (НЦКиТ) выделен кабинет для приема кардиохирургических больных. Вопрос проведения операций решается.

Территория НИИХСиТО, по словам Каарманбека Байдавлетова, оцеплена, туда никого не пускают.

Накануне, 11 февраля, примерно в 21.00 в больнице произошел пожар. Огонь потушили в 23.15. В результате пожара погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары, 19 предоперационных больных отпустили домой. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.