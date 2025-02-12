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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 февраля снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

Памятные даты

День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)

Международный день науки и гуманизма, или День Дарвина, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

День направлен не только на чествование открытий Чарлза Дарвина, но и на популяризацию науки. Связь научных открытий и ценности человека очевидна. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны тем не менее служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.

Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся.

Международный день брачных агентств

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает более 360 лет.

Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» открыта в Лондоне 29 сентября 1650-го. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным. С каждым годом число клиентов брачных агентств увеличивается, и от анкет, заполненных вручную, информация переместилась на веб-сайты в интернете.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319614/
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Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
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