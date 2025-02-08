Равшанбек Сабиров рассказал, где построят реабилитационные центры для инвалидов

В этом году в Кыргызстане планируют построить реабилитационные центры для людей с инвалидностью. Об этом заявил министр труда, социального обеспечения и миграции КР Равшанбек Сабиров на коллегии ведомства.

По его словам, в 2025 году будет проведена комплексная работа, направленная на решение проблем доступности реабилитационных услуг. Одним из важных шагов в этой области станет строительство современных реабилитационных центров в Иссык-Кульской и Ошской областях. Эти центры, рассчитанные на 1 тысячу человек, будут соответствовать международным стандартам и обеспечивать качественную реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья.