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Общество

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Памятные даты

Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал систему электромагнитного телеграфа

Американский художник Морзе не имел глубоких знаний по электротехнике. Пользуясь подручными приспособлениями, он десять лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837-м Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась нечитаемой.

Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе. 8 февраля 1838-го в здании того же Нью-Йоркского университета Сэмюэл Морзе успешно продемонстрировал свое двойное изобретение уже на 15-километровой линии.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Ильгиз Айтматов

Sputnik/Табылды Кадырбеков
Фото Sputnik/Табылды Кадырбеков. Ильгиз Айтматов

Родился 8 февраля 1931 года во Фрунзе. Доктор технических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Госпремий СССР и КиргССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки Киргизии.

Специалист в области геомеханики горных пород и массивов.

Внесен в список 2 тысяч выдающихся людей XX века (Международный биографический центр, Кембридж, Англия).

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 7 монографий, 15 изобретений, 1 научное открытие. Под руководством профессора защищены 7 докторских и 21 кандидатская диссертации.

Умер 27 августа 2024-го.

Родился диктор Валерий Ровинский

ru.wikipedia.org
Фото ru.wikipedia.org. Валерий Ровинский

Родился 8 февраля 1937 года в Харькове Украинской ССР. Диктор радио и телевидения. Народный артист Кыргызской Республики.

Валерий Ровинский внес большой вклад в развитие кыргызского радио и телевидения. В его творческом диапазоне все радио- и тележанры.

На киностудии «Кыргызфильм» записаны дикторские тексты с его голосом к десяткам киноочерков и киножурналов.

Более 30 лет был ведущим ответственных правительственных концертов, массовых представлений и праздников, которые рождались в творческом союзе с выдающимися мастерами сцены.

В 1988-м открывает первую в Киргизии студию красноречия при республиканском обществе «Знание».

Создатель первой радиоантологии кыргызской поэзии «От Токтогула до наших дней». Валерием  Ровинским исполнены и находятся в «Золотом фонде» кыргызского радио произведения более 50 кыргызских поэтов.

Он первый исполнитель эпоса «Манас» на русском языке.

Является автором и режиссером телефильмов «Последний поход», «И мой Манас», созданных к 1000-летию эпоса «Манас».

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319266/
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