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Общество

На комиссии БГК поругались депутат и вице-мэр

Сегодня, 29 января, на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша произошла словесная перепалка между депутатом и вице-мэром столицы.

Член БГК Жылдызбек Абдраимов выразил возмущение тем, что вице-мэр Азамат Кадыров якобы дал указание подведомственным структурам не рассматривать просьбы депутатов.

«Это не в первый раз. Я прошу не для себя, а для народа. Если подобное повторится, депутаты поднимут этот вопрос. Запомните это!» — заявил Абдраимов.

В ответ Азамат Кадыров подчеркнул, что подчиненные рассматривают вопросы горожан, а не личные просьбы депутатов.

«Мы рассматриваем проблемы наших горожан, а не просьбы депутатов. Мы относимся ко всем одинаково. Не было такого, чтобы мы кому-то отказывали. Если есть вопросы частного порядка, мы готовы их рассмотреть. Неправильно меня обвинять в чем-то», — отметил вице-мэр.

«Я вас ни в чем не обвиняю. Говорю, как есть. Если хотите, предоставлю доказательства», — парировал депутат.

На это Кадыров ответил: «ДУМИ (Департамент управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека) — не частная контора, чтобы выполнять просьбы депутатов. Отношение ко всем должно быть одинаковым».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318267/
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