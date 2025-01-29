12:19
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Общество

Люди добираются пешком. Мэрию отчитали за нехватку автобусов в пригородных селах

Сегодня, 29 января, на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского горкенеша депутат Казыбек Эргешов отчитал мэрию за нехватку автобусов.

По его словам, жители присоединенных к столице сел жалуются, что транспорта мало.

«Пока их не присоединили к городу, автобусы ходили чаще и жителям сел было легче добираться до нужных мест. Они обращаются с жалобами в мэрию, а вы их игнорируете. Люди часами не могут уехать, идут пешком в итоге. Мы должны в первую очередь их проблемы рассматривать. А мы о них забыли! Сколько раз они к вам приходили на встречу, вы только обещаниями кормите. Ничего не решается. Сейчас приходят новые автобусы. Куда вы их деваете?» — возмутился депутат.

В мэрии ответили, что в Бишкек прибыло 43 автобуса, и пообещали увеличить количество маршрутов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318235/
просмотров: 462
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат БГК предложил предоставить хорошие социальные льготы водителям автобусов
В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Узбекистан запускает новые международные автобусные рейсы, в том числе в КР
В результате гололеда в Бишкеке пострадали пять автобусов
В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
С начала года произошло 254 ДТП с участием автобусов и маршруток — ГУОБДД
Мэр Бишкека предлагает ежемесячно проверять психику водителей автобусов
Не жалко? Новые бишкекские автобусы ездят по очень разбитой улице Курманалиева
В городе Ош запустили бесплатные автобусы для школьников
Счетная палата просит проверить покупку автобусов мэрией Бишкека
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
МИД Кыргызстана предупреждает граждан о&nbsp;новых мерах США по&nbsp;иммиграции МИД Кыргызстана предупреждает граждан о новых мерах США по иммиграции
В&nbsp;природном парке &laquo;Ала-Арча&raquo; начали строить канатную дорогу В природном парке «Ала-Арча» начали строить канатную дорогу
Бизнес
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
29 января, среда
12:00
Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители и учителя в режиме ожидания Передача школ «Сапат» фонду «Маариф». Родители и учител...
11:48
Адылбек Касымалиев расскажет о цифровизации в КР на заседании ЕАЭС в Алматы
11:43
Концертный комплекс построят в Бишкеке при содействии Фонда Ага Хана (эскизы)
11:41
В Жогорку Кенеше обвинили в коррупции посла в Германии Омурбека Текебаева
11:39
Строителям дороги на Иссык-Куле который месяц не выплачивают зарплату — депутат