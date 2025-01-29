Люди добираются пешком. Мэрию отчитали за нехватку автобусов в пригородных селах

Сегодня, 29 января, на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского горкенеша депутат Казыбек Эргешов отчитал мэрию за нехватку автобусов.

По его словам, жители присоединенных к столице сел жалуются, что транспорта мало.

«Пока их не присоединили к городу, автобусы ходили чаще и жителям сел было легче добираться до нужных мест. Они обращаются с жалобами в мэрию, а вы их игнорируете. Люди часами не могут уехать, идут пешком в итоге. Мы должны в первую очередь их проблемы рассматривать. А мы о них забыли! Сколько раз они к вам приходили на встречу, вы только обещаниями кормите. Ничего не решается. Сейчас приходят новые автобусы. Куда вы их деваете?» — возмутился депутат.

В мэрии ответили, что в Бишкек прибыло 43 автобуса, и пообещали увеличить количество маршрутов.