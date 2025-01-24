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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкекчане смогут отслеживать качество воздуха в режиме реального времени

Каждый житель Бишкека теперь сможет отслеживать состояние атмосферного воздуха онлайн. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Минприроды совместно с ОАО «Кыргызтелеком» установило камеры на горе Боз-Болток и в жилом комплексе «Совмин». Такая инициатива обеспечит гражданам прозрачный доступ к информации о качестве воздуха и свободный мониторинг через онлайн-камеры по ссылке: https://online.kt.kg/.

online.kt.kg
Фото online.kt.kg

В ведомстве подчеркнули, что целями установки камер являются:

  • предоставление каждому жителю возможности в реальном времени наблюдать за состоянием воздуха;
  • создание архивных данных для мониторинга, научных исследований и предотвращения манипуляций с устаревшими видеоматериалами;
  • повышение осведомленности населения о состоянии окружающей среды;
  • формирование экологически ответственного поведения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317827/
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