Бишкекчане смогут отслеживать качество воздуха в режиме реального времени

Каждый житель Бишкека теперь сможет отслеживать состояние атмосферного воздуха онлайн. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Минприроды совместно с ОАО «Кыргызтелеком» установило камеры на горе Боз-Болток и в жилом комплексе «Совмин». Такая инициатива обеспечит гражданам прозрачный доступ к информации о качестве воздуха и свободный мониторинг через онлайн-камеры по ссылке: https://online.kt.kg/.
В ведомстве подчеркнули, что целями установки камер являются:
- предоставление каждому жителю возможности в реальном времени наблюдать за состоянием воздуха;
- создание архивных данных для мониторинга, научных исследований и предотвращения манипуляций с устаревшими видеоматериалами;
- повышение осведомленности населения о состоянии окружающей среды;
- формирование экологически ответственного поведения.