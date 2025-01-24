Бишкекчане смогут отслеживать качество воздуха в режиме реального времени

Каждый житель Бишкека теперь сможет отслеживать состояние атмосферного воздуха онлайн. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Минприроды совместно с ОАО «Кыргызтелеком» установило камеры на горе Боз-Болток и в жилом комплексе «Совмин». Такая инициатива обеспечит гражданам прозрачный доступ к информации о качестве воздуха и свободный мониторинг через онлайн-камеры по ссылке: https://online.kt.kg/.

Фото online.kt.kg

В ведомстве подчеркнули, что целями установки камер являются: