Единая квитанция. Куда обращаться, если возникли вопросы

Мэрией города Бишкека запущена система единой квитанции для оплаты коммунальных услуг.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, новая система предполагает объединение в один документ всех начислений за услуги жилищно-коммунального хозяйства, такие как водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, вывоз мусора и техобслуживание лифтов.
На новых единых квитанциях указан ELQR-код, содержащий всю необходимую информацию о платеже и позволяющий оплачивать одним кликом.
Оплату можно произвести через любой интернет-банкинг.
Если у горожан возникнут вопросы по единой квитанции, они могут обратиться по следующим телефонам:
МП «Тазалык»:
— Ленинский район: 345041;
— Октябрьский район: 344841;
— Первомайский район: 345113;
— Свердловский район 344733.
МП «Бишкектеплость»: 610983, 611114, 611367, 611169 или 1980.
МП «Бишкекводоканал»: 1533.
МП «Бишкекгорлифт»: 314451.