Единая квитанция. Куда обращаться, если возникли вопросы

Мэрией города Бишкека запущена система единой квитанции для оплаты коммунальных услуг.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, новая система предполагает объединение в один документ всех начислений за услуги жилищно-коммунального хозяйства, такие как водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, вывоз мусора и техобслуживание лифтов.

На новых единых квитанциях указан ELQR-код, содержащий всю необходимую информацию о платеже и позволяющий оплачивать одним кликом.

Оплату можно произвести через любой интернет-банкинг.

Если у горожан возникнут вопросы по единой квитанции, они могут обратиться по следующим телефонам:

МП «Тазалык»:

— Ленинский район: 345041;

— Октябрьский район: 344841;

— Первомайский район: 345113;

— Свердловский район 344733.

МП «Бишкектеплость»: 610983, 611114, 611367, 611169 или 1980.

МП «Бишкекводоканал»: 1533.

МП «Бишкекгорлифт»: 314451.