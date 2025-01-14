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Общество

В Казахстане пытались «изгнать джина» из пятилетней девочки

В казахстанских СМИ появилось резонансное видео «изгнания демона» из маленькой девочки. Видеоролик быстро распространился и вызвал волну негодования.

В ролике, изначально опубликованном на странице экзорциста-целителя Кейкуата Оспанова, двое мужчин держат маленькую девочку и якобы пытаются «изгнать из нее джина», задавая вопросы.

Диалог на казахском языке сопровождался плачем и криками ребенка, передает aqtobe_sergek:

— Сколько тебе лет, Ляззат?

— 19.

— Ты тысячелетняя или как?

— Да, тысячелетняя.

— Сколько вас?

— Девять.

— Вас заколдовали?

— Нет, мы сами вселились.

По словам, Кейкуата Оспанова в девочку якобы вселился дух 19-летней девушки Ляззат, и он изгнал его за 10 минут. Стоит отметить, что мама девочки сама привела ее к экзорцисту, обосновывая это тем, что в ребенка вселились духи в 2019 году после рождения и ей «еще воспитательница в садике говорила, что она [девочка] взрослая и шустрая».

Уполномоченная по правам ребенка в Атырауской области Айжан Сарсембаева прокомментировала ситуацию изданию «Ак Жайык»: «Как стало известно, девочка живет в Алматы, поэтому дело в ведении уполномоченного по Алматинской области. Известно, что целитель проживает в Атырауской области, но оказывает услуги по всей стране, гастролирует по городам».

Несмотря на то что в правоохранительные органы заявлений на Кейкуата Оспанова не поступало, они провели профилактическую беседу с «целителем».

«Касательно инцидента в Атырауской области. Он является крайне неприемлемым и вызывает глубокую обеспокоенность. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК уже взял ситуацию под контроль», — передает КазТАГ сообщение пресс-службы Комитета по охране прав детей.

Главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы заявил, что Кейкуат Оспанов не имеет отношения к священнослужителям или медицине. Его связывает с духовенством только то, что он работал охранником в местной мечети два месяца в 2009 году.

«В 2009 году он работал у нас в мечети около двух месяцев. Сейчас как народный целитель помогает жителям. В наших мечетях нет специальной услуги по изгнанию джиннов. Нет даже специальных комнат. Хочу подчеркнуть, что это не входит в основную задачу священнослужителя», — добавил Алтынбек Утысханулы.

Кейкуат Оспанов сообщил журналистам Caspian news, что не ожидал такого резонанса. По его словам, девочку удерживали только потому, что «вселившееся в него существо по своей природе обладает огромной силой». Видео он выложил только в качестве отзыва. «Целитель» занимается данной деятельностью последние девять лет и является членом центра духовной народной медицины «Сактар». За услуги он берет 20-30 тысяч тенге.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316731/
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