Перевал Тоо-Ашуу на три дня закрыли для вертолетных полетов из-за тумана

В связи с ухудшением погодных условий 6, 7 и 8 января перевал Тоо-Ашуу и Суусамырская долина закрыты для вертолетных полетов из-за снега и ограниченной видимости. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

В Джалал-Абадской и Ошской областях вертолетные полеты временно приостановлены из-за тумана и низкой облачности.

Отмечается, что 6 января с 7.50 в связи с туманом в аэропорту Оша введены временные ограничения на взлеты и посадки воздушных судов.

С 9 по 10 января ожидается ясная погода, полетные операции будут возобновлены.

Глава МЧС просит учитывать эту информацию при планировании.