Для борьбы с помехами на дорогах. В Бишкеке проводят рейд «Парковка»

В Бишкеке проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Парковка». Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

Фото управления Патрульной службы милиции

Цели мероприятия — наведение порядка на дорогах общего пользования, повышение культуры вождения, снижение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а также улучшение работы по надзору за дорожным движением.

УПСМ намерено решить проблемы неправильно припаркованных транспортных средств, которые существенно ухудшают пропускную способность дорог, а также создают помехи для остановки общественного транспорта и посадки/высадки пассажиров.

Также будет усилен контроль за парковкой на остановочных площадках, что позволит улучшить качество транспортного обслуживания горожан.