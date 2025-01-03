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Общество

Для борьбы с помехами на дорогах. В Бишкеке проводят рейд «Парковка»

В Бишкеке проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Парковка». Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

управления Патрульной службы милиции
Фото управления Патрульной службы милиции

Цели мероприятия — наведение порядка на дорогах общего пользования, повышение культуры вождения, снижение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, а также улучшение работы по надзору за дорожным движением.

УПСМ намерено решить проблемы неправильно припаркованных транспортных средств, которые существенно ухудшают пропускную способность дорог, а также создают помехи для остановки общественного транспорта и посадки/высадки пассажиров.

Также будет усилен контроль за парковкой на остановочных площадках, что позволит улучшить качество транспортного обслуживания горожан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315938/
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