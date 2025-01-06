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Общество

Фильм «Качкын», участника мировых кинофестивалей, впервые покажут в Кыргызстане

В Кыргызстане 9 января в прокат выходит фильм «Качкын» режиссера Дастана Жапара Рыскелди. Об этом сообщают авторы в соцсетях.

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«Качкын» рассказывает о сложностях и испытаниях, с которыми сталкиваются мигранты, стремящиеся улучшить свою жизнь в чужой стране, и фокусируется на последствиях нелегальной миграции.

Аза и Самат, два наркоторговца, прокладывающие тайные маршруты в горах Центральной Азии, натыкаются на Назик, молодую девушку, бежавшую из рабства. Когда Назик попадает в плен к местному преступнику и ей грозит мрачное возвращение в неволю, Аза решает спасти ее, чего бы это ни стоило.

Основные съемки проходили в Нарыне, Балыкчи и Токтогуле.

Отметим, фильм Дастана Жапара Рыскелди — участник международных кинофестивалей в Южной Корее, Германии, США, Казахстане, России и Индии.

Режиссер: Дастан Жапар Рыскелди.
Жанр: драма.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Актеры: Абылай Маратов, Омурбек Израилов, Мээрим Атантаева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315923/
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