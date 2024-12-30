17:30
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

Кабмин одобрил строительство фармацевтического комплекса

Сегодня, 30 декабря, на заседании кабинета министров одобрено возведение фармацевтического комплекса.

Как сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, инвестиционный проект предусматривает строительство:

  • цеха по производству общих препаратов;
  • цеха для изделий медицинского назначения;
  • желатинового цеха;
  • вспомогательных научно-исследовательского и опытно-конструкторского центров.

Инвестиционный проект реализуют в два этапа в течение пяти лет:

  • I этап (2024-2027 годы). Строительство цеха общих препаратов, центра инспекции качества и склада;
  • II этап (2027-2030) годы. Строительство желатинового цеха, центра исследований и разработок и производства желатина для животных.

Общий предполагаемый объем инвестиций двух этапов составляет не менее $41,2 миллиона.

«Запуск производства упаковки фармацевтических препаратов и фармацевтического комплекса обеспечит местных жителей новыми рабочими местами. По завершении первой и второй фаз проекта и выходу на проектную мощность производства будет создано 300 новых рабочих мест. Кроме того, строительство комплекса окажет мультипликативный эффект для привлечения новых инвесторов, учитывая быстрое развитие технологий в фармацевтической сфере», — рассказал Бакыт Сыдыков.

Он добавил, что реализация инвестиционного проекта станет важным шагом, направленным на снижение импортозависимости в лекарственных средствах Кыргызской Республики.

«Вопрос лекарственного обеспечения населения является важным и чувствительным для страны. Удельный вес фармацевтической отрасли в общем объеме промышленности незначительный и составляет 0,2 процента.

Необходимо учесть, что с начала пандемии COVID-19 и закрытия границ соседних государств остро ощущалась нехватка лекарств и были случаи, когда в десятки раз увеличивались цены на импортные препараты. Для обеспечения национальной лекарственной безопасности возникает необходимость увеличения объемов собственного производства. На фармацевтическом заводе планируется производить питательные инфузии, антибактериальные и противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие, сахароснижающие и антилипемические, желудочно-кишечные твердые препараты и другие лекарственные средства, большинство из которых будут из Национального перечня жизненно важных лекарственных средств КР, а также лекарственные средства, не производимые на территории республики. Проект занимает территорию около 11 гектаров с общей площадью застройки 50 тысяч квадратных метров», — пояснил министр.

Проект ОсОО «Стандарт Фарм Групп» является совместным предприятием кыргызской компании ОсОО «Кварта» (доля акций — 32,8 процента) и китайской инвестиционной фирмы «Жичжао Джунтай» (доля акций — 77,2 процента) с уставным капиталом 1 миллиард сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315805/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
Коммуналка, лекарства и топливо. Что подорожало в 2024 году?
Жизненно важные лекарства освободят от НДС
Кыргызстан стал ключевым получателем инвестиций из Казахстана
Кыргызстан наладил логистику. Крупный хаб медпрепаратов открылся в Узбекистане
Важное, что надо знать инвестору, запускающему проект в Кыргызстане
О значительном притоке прямых инвестиций в Кыргызстан заявил Жалын Жээналиев
«Кыргыз Куршевель» построят на бюджетные деньги
«РЦА Ливинг» инвестирует в современный и масштабный жилой комплекс в Кыргызстане
Кыргызстан и США обсудили сотрудничество в крипте и венчурном финансировании
Лекарства в ЕАЭС будут доступнее — решение Евразийской экономической комиссии
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка &laquo;Аламедин&raquo; Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»
Бизнес
MEGA в&nbsp;2024-м: связь, инновации и&nbsp;забота о&nbsp;каждом жителе Кыргызстана MEGA в 2024-м: связь, инновации и забота о каждом жителе Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; завершает юбилейный год признательностью своим основателям ЗАО «МПЦ» завершает юбилейный год признательностью своим основателям
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний график работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
Как не&nbsp;остаться без связи в&nbsp;Новый год? Пополнить баланс &laquo;О!Бонусами&raquo; Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
30 декабря, понедельник
17:20
В Бишкеке мужчина избил женщину на глазах у прохожих В Бишкеке мужчина избил женщину на глазах у прохожих
17:18
В Минздраве рассказали о работе больниц в праздничные дни
16:58
В Кыргызстане открыли 17 новых промышленных объектов. Церемония прошла онлайн
16:45
Быть на связи. Адылбек Касымалиев дал поручение руководителям госорганов
16:32
Кабмин одобрил строительство фармацевтического комплекса