Кабмин одобрил строительство фармацевтического комплекса

Сегодня, 30 декабря, на заседании кабинета министров одобрено возведение фармацевтического комплекса.

Как сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, инвестиционный проект предусматривает строительство:

цеха по производству общих препаратов;

цеха для изделий медицинского назначения;

желатинового цеха;

вспомогательных научно-исследовательского и опытно-конструкторского центров.

Инвестиционный проект реализуют в два этапа в течение пяти лет:

I этап (2024-2027 годы). Строительство цеха общих препаратов, центра инспекции качества и склада;

II этап (2027-2030) годы. Строительство желатинового цеха, центра исследований и разработок и производства желатина для животных.

Общий предполагаемый объем инвестиций двух этапов составляет не менее $41,2 миллиона.

«Запуск производства упаковки фармацевтических препаратов и фармацевтического комплекса обеспечит местных жителей новыми рабочими местами. По завершении первой и второй фаз проекта и выходу на проектную мощность производства будет создано 300 новых рабочих мест. Кроме того, строительство комплекса окажет мультипликативный эффект для привлечения новых инвесторов, учитывая быстрое развитие технологий в фармацевтической сфере», — рассказал Бакыт Сыдыков.

Он добавил, что реализация инвестиционного проекта станет важным шагом, направленным на снижение импортозависимости в лекарственных средствах Кыргызской Республики.

«Вопрос лекарственного обеспечения населения является важным и чувствительным для страны. Удельный вес фармацевтической отрасли в общем объеме промышленности незначительный и составляет 0,2 процента.

Необходимо учесть, что с начала пандемии COVID-19 и закрытия границ соседних государств остро ощущалась нехватка лекарств и были случаи, когда в десятки раз увеличивались цены на импортные препараты. Для обеспечения национальной лекарственной безопасности возникает необходимость увеличения объемов собственного производства. На фармацевтическом заводе планируется производить питательные инфузии, антибактериальные и противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие, сахароснижающие и антилипемические, желудочно-кишечные твердые препараты и другие лекарственные средства, большинство из которых будут из Национального перечня жизненно важных лекарственных средств КР, а также лекарственные средства, не производимые на территории республики. Проект занимает территорию около 11 гектаров с общей площадью застройки 50 тысяч квадратных метров», — пояснил министр.

Проект ОсОО «Стандарт Фарм Групп» является совместным предприятием кыргызской компании ОсОО «Кварта» (доля акций — 32,8 процента) и китайской инвестиционной фирмы «Жичжао Джунтай» (доля акций — 77,2 процента) с уставным капиталом 1 миллиард сомов.