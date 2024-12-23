В Бишкеке появился еще один новый сквер. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, мэр Айбек Джунушалиев посетил новую зеленую зону на территории муниципального территориального управления «Кок-Жар», присоединенного в рамках административно-территориальной реформы к столице.

В муниципалитете рассказали, что раньше на этом месте была стихийная парковка.

Строительство сквера провели за счет спонсорских средств и завершили за месяц. Здесь установлены автоматизированная система полива, скамейки, мини-фонтан и освещение.