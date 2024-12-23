17:32
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Общество

В Бишкеке появился еще один новый сквер

В Бишкеке появился еще один новый сквер. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, мэр Айбек Джунушалиев посетил новую зеленую зону на территории муниципального территориального управления «Кок-Жар», присоединенного в рамках административно-территориальной реформы к столице.

В муниципалитете рассказали, что раньше на этом месте была стихийная парковка.

Строительство сквера провели за счет спонсорских средств и завершили за месяц. Здесь установлены автоматизированная система полива, скамейки, мини-фонтан и освещение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315125/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
В присоединенной к Бишкеку Новопавловке начали строить сквер
В Джалал-Абаде вместо снесенного торгового центра построят сквер
Горожане просили — мэрия сделала. В Бишкеке появился еще один сквер
В Кыргызстане высадили 500 деревьев в рамках акции «Сад памяти»
Новый сквер появится в селе Люксембург Чуйской области
На месте Ошского рынка хотят разбить сквер и построить поликлинику
Вместо зеленой зоны кафе. Спорный участок в столичном микрорайоне продали
В Бишкекглавархитектуре показали, каким будет сквер возле старого аэропорта
В БГК предлагают облагородить территорию возле отводного канала ТЭЦ
Год спустя. Качели в новом сквере в Бишкеке уже разваливаются
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Акционерное общество &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; сменило название Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
Снегопад и&nbsp;курултай. В&nbsp;Бишкеке наблюдаются 10-балльные пробки Снегопад и курултай. В Бишкеке наблюдаются 10-балльные пробки
Бизнес
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
23 декабря, понедельник
17:28
В Бишкеке появился еще один новый сквер В Бишкеке появился еще один новый сквер
17:05
Кыргызстан готовится к экспорту электроэнергии в Китай
16:55
В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня
16:49
Кубанычбек Ысабеков назначен заместителем председателя Налоговой службы
16:47
За оборот товаров без акцизной марки не будут штрафовать на 1 миллион сомов