Предприниматели Тюменской области приедут в Кыргызстан с бизнес-миссией. Начата подготовка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

По словам Моора, он провел встречу с Генеральным консулом Кыргызской Республики Максатом Тентимишовым. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах экономики, образования и культуры.

«Наши отношения всесторонне развиваются. Подписано два соглашения о сотрудничестве, — написал глава региона. — Договорились начать совместную работу по подготовке тюменской бизнес-миссии в Кыргызстан».

Он считает, что потенциал у такого партнерства большой.

«Лично в этом убедился в прошлом году, когда посещал дружественную нам страну», — отметил Александр Моор.