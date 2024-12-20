Предприниматели Тюменской области приедут в Кыргызстан с бизнес-миссией. Начата подготовка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.
По словам Моора, он провел встречу с Генеральным консулом Кыргызской Республики Максатом Тентимишовым. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах экономики, образования и культуры.
«Наши отношения всесторонне развиваются. Подписано два соглашения о сотрудничестве, — написал глава региона. — Договорились начать совместную работу по подготовке тюменской бизнес-миссии в Кыргызстан».
Он считает, что потенциал у такого партнерства большой.
«Лично в этом убедился в прошлом году, когда посещал дружественную нам страну», — отметил Александр Моор.