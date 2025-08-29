Экспортеров Подмосковья научат, как выходить на рынки Кыргызстана. Центр поддержки экспорта Московской области и Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности пригласили компании региона на реверсную бизнес-миссию с представителями Республики Армения, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, которая пройдет в Красногорске 29-30 сентября. Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что это шанс без выезда за границу провести прямые переговоры с ключевыми закупщиками — торговыми сетями и дистрибьюторами, заинтересованными в продукции, например, пищевой отрасли (продукты питания, напитки, кондитерские изделия) или медицинской отрасли (фармацевтические препараты, медицинское оборудование и расходные материалы).