В прокат выходит кыргызская комедийная мелодрама «Белек»

Сегодня в Кыргызстане выходит в прокат кыргызская комедийная мелодрама «Белек» режиссера Темирлана Эркинова.

После трагической автоаварии родители маленького годовалого Белека Адилет и Малика завещают опеку над своим сыном лучшим друзьям — Максату и Мире. Однако Максат и Мира не ладят друг с другом и вынуждены преодолевать взаимную неприязнь ради заботы о своем крестнике. Это путешествие становится для них не только испытанием на прочность, но и шансом на новую жизнь, где любовь и взаимопонимание побеждают все преграды.

Жанр: комедийная мелодрама.

Язык: кыргызский, русский.

Актеры: Чынгыз Султанов, Мария Медерова, Ясин Жылдызбеков, Алтынбек Кенжакулов, Анара Султанова, Калыбек Турдубаев, Садык Нышанбай уулу.