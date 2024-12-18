Около 1 миллиона сомов штрафа выплатили водители за экологические нарушения

С начала 2024 года ГУОБДД и Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора выявили около 1 тысячи 600 транспортных средств с нарушением экологических требований. Их оштрафовали на общую сумму около 1 миллиона сомов, сообщил на брифинге начальник отдела атмосферного воздуха Минприроды Ташыбек уулу Нурсултан.

По официальным данным, ежедневно на дорогах в Бишкеке находится более 600 тысяч машин. Выброс выхлопных газов в атмосферу напрямую связан с количеством транспорта и технической исправностью авто, отметил чиновник.

«Мы постоянно проводим разъяснительные работы, чтобы водители уделяли внимание проверке своих транспортных средств. Исправность машины напрямую влияет на работу двигателя, а это, в свою очередь, отражается на уровне выбросов. При изготовлении автомобиля заводом предусмотрен каталитический нейтрализатор — фильтр. При правильной эксплуатации двигателя он служит долго. Но автопарк стареет, катализаторы изнашиваются, и многие автовладельцы вместо того, чтобы заменить их, удаляют катализаторы и ставят «обманки», чтобы лампочки на панели не горели», — сообщил он.

В августе 2023 года на заседании межведомственной комиссии по проблемам загрязнения воздуха в столице и Чуйской области министерству поручили проводить ежедневные рейды по выбросам транспорта и сжиганию мусора.

На сегодня рейды проводят один раз в неделю. По словам Ташыбек уулу Нурсултана, количество рейдов сократилось из-за нехватки кадров.