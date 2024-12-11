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Общество

Правоохранителей просят проверить законность размещения детей в интернатах

В Бишкеке принята резолюция по защите прав детей на семейное окружение. Об этом сообщил общественный фонд «Лига защитников прав ребенка».

Институт омбудсмена провел круглый стол на тему: «Итоги мониторинга законности размещения детей в детских учреждениях интернатного типа (ДУИТ)» по результатам мониторинга устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель мероприятия — анализ правомерности направления детей в государственные, муниципальные и частные интернатные учреждения, а также разработка рекомендаций для совершенствования законодательных и практических механизмов в этой сфере.

Мониторинг охватил 12 учреждений и проведен в соответствии с Конституцией, Кодексом о детях и другими нормативными актами. На круглом столе представлены:

• методология мониторинга;
• основные результаты проверки законности размещения детей в ДУИТ;
• анализ направлений детей на основании судебных решений и решений уполномоченных органов;
• данные о сроках пребывания детей в интернатных учреждениях.

Участники приняли резолюцию о продвижении прав детей на семейное окружение, включающую рекомендации государственным и правоохранительным органам:

• совершенствовать законодательные основы направления детей в ДУИТ;
• провести проверку законности размещения детей в интернатах;
• Верховному суду предложено проанализировать 16 судебных решений, где дети были направлены в ДУИТ по основаниям, противоречащим статьям 37 Кодекса о детях и 280 Гражданского процессуального кодекса.

Кроме того, учредителям интернатных учреждений предложено привести свою деятельность и уставные документы в соответствие с требованиями законодательства.

Принятая резолюция является важным шагом к обеспечению каждого ребенка правом на семейное окружение и защите их интересов в соответствии с международными и национальными стандартами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313790/
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