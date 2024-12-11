Правоохранителей просят проверить законность размещения детей в интернатах

В Бишкеке принята резолюция по защите прав детей на семейное окружение. Об этом сообщил общественный фонд «Лига защитников прав ребенка».

Институт омбудсмена провел круглый стол на тему: «Итоги мониторинга законности размещения детей в детских учреждениях интернатного типа (ДУИТ)» по результатам мониторинга устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель мероприятия — анализ правомерности направления детей в государственные, муниципальные и частные интернатные учреждения, а также разработка рекомендаций для совершенствования законодательных и практических механизмов в этой сфере.

Мониторинг охватил 12 учреждений и проведен в соответствии с Конституцией, Кодексом о детях и другими нормативными актами. На круглом столе представлены:

• методология мониторинга;

• основные результаты проверки законности размещения детей в ДУИТ;

• анализ направлений детей на основании судебных решений и решений уполномоченных органов;

• данные о сроках пребывания детей в интернатных учреждениях.

Участники приняли резолюцию о продвижении прав детей на семейное окружение, включающую рекомендации государственным и правоохранительным органам:

• совершенствовать законодательные основы направления детей в ДУИТ;

• провести проверку законности размещения детей в интернатах;

• Верховному суду предложено проанализировать 16 судебных решений, где дети были направлены в ДУИТ по основаниям, противоречащим статьям 37 Кодекса о детях и 280 Гражданского процессуального кодекса.

Кроме того, учредителям интернатных учреждений предложено привести свою деятельность и уставные документы в соответствие с требованиями законодательства.

Принятая резолюция является важным шагом к обеспечению каждого ребенка правом на семейное окружение и защите их интересов в соответствии с международными и национальными стандартами.