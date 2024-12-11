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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 декабря солнечно. Температура воздуха ночью ожидается − 15 градусов, днем — до −1 градуса.

Памятные даты

Международный день гор

Горы занимают практически четверть поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом почти 13 процентов населения.

И, конечно же, нельзя забывать, что горы — это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

Международный день танго

Философия танца заключена в противоборстве. Жизнь в танго бьет ключом, а в центре — мужчина и женщина. В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, в нем даже не принято смотреть друг другу в глаза. Приглашение, высказанное вслух, может расцениваться как оскорбление.

Существует несколько версий происхождения танго. Самая распространенная говорит о том, что изначально танец такого рода появился в портовых пригородах Буэнос-Айреса, где на стыке XIX и XX веков встретились и сплелись культурные традиции многих стран мира — ритмы кубинской хабанеры, африканской кандомбе, аргентинской милонги, испанского фламенко и некоторых других европейских танцев, завезенных иностранными матросами.

Люди, которые меняли мир

Родился актер театра и кино Капар Медетбеков

Родился 11 декабря 1931 года в селе Шекер. Актер театра и кино, театральный режиссер, народный артист СССР (1991).

С 1962-го — актер Нарынского областного музыкально-драматического театра. Был одним из его основателей. С 1993 по 1998 год служил в Государственном театре молодежи и юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой в Бишкеке. В качестве режиссера поставил ряд спектаклей. Снимался на киностудиях «Кыргызфильм», «Мосфильм», «Ленфильм».

Умер 26 июня 2012-го.

Родился артист балета Уран Сарбагишев

Родился 11 декабря 1934 года во Фрунзе. Кыргызский и советский артист балета, балетмейстер, народный артист Киргизской ССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор, педагог.

В августе 1955-го становится ведущим танцовщиком Кыргызского театра оперы и балета.

Исполнил все ведущие партии в балетах классического репертуара («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Лауренсия», «Шопениана», «Дон Кихот», «Дон Жуан», «Баядерка» и другие), а также в национальных спектаклях «Анар», «Куйручук», «Асель» и других.

В 1959 году замечательный дуэт Бюбюсары Бейшеналиевой и Урана Сарбагишева исполнил главные роли в фильме-балете «Чолпон» киностудии «Ленфильм». Картина с успехом прошла в 40 странах мира, а кыргызские танцовщики приобрели мировую известность.

Восемнадцать лет Бюбюсара Бейшеналиева была партнершей Урана Сарбагишева.

В 1966-м его назначают главным балетмейстером театра. Ему принадлежит огромная роль в формировании кыргызской балетной труппы, с которой проработал более четырех десятилетий.

Умер 19 февраля 2012 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313739/
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