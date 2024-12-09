В Бишкеке теперь есть метеостанции для мониторинга климатических угроз. Их открыли сегодня в рамках проекта «Изменение климата и устойчивое развитие в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого при поддержке Программы развития ООН, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Фото пресс-службы МЧС

Уточняется, что в нескольких регионах Кыргызстана также были открыты дополнительные станции. В Сузакском районе Джалал-Абадской области, Ноокатском районе Ошской области и Кадамджайском районе Баткенской области теперь есть по одной метеорологической станции и одна гидрологическая станция. Техника поможет в мониторинге и прогнозировании природных угроз, таких как наводнения и оползни.

Основная цель проекта — снижение уязвимости Ферганской долины и повышение устойчивости Кыргызстана к климатическим угрозам. Проект реализуется в пилотных районах Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.