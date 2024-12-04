11:11
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Общество

Загрязнение воздуха. Мэрия Бишкека проверила бани и сауны

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела рейд для проверки бань и саун в селе Новопавловка и в жилмассиве «Ак-Ордо».

По данным пресс-службы муниципалитета, в состав комиссии вошли представители Министерства природных ресурсов, департамента экологического мониторинга и службы экологического и технического надзора.

В ходе проверки фактов сжигания запрещенных предметов (мусора, стройматериалов, лакокрасочных материалов, швейных отходов, резины, бутылок) не установлено. Бани используют твердое и голубое топливо.

Всего муниципальной инспекцией проверено 62 бани и сауны.

Инспекция напоминает, что за сжигание запрещенных предметов предусмотрен штраф в размере от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов согласно Кодексу о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313011/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
Трансгендер, голые путаны и стеснительные клиенты. Милиция провела рейд «Притон»
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Годом экологии и борьбы со смогом объявить 2025-й предлагает Камила Талиева
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень нездоровый для чувствительных групп
На Иссык-Куле начался масштабный рейд «Скотокрад»
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов &laquo;Элдик Банка&raquo; Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
4 декабря, среда
11:01
Местные власти не хотят принимать помощь арабских благотворителей — депутат Местные власти не хотят принимать помощь арабских благо...
10:40
На 1 октября финансовые организации прокредитовали женщин на 27 миллиардов сомов
10:28
Массовые отставки. Оппозиция Кореи будет добиваться импичмента президента
10:15
Загрязнение воздуха. Мэрия Бишкека проверила бани и сауны
10:07
Еще один район Бишкека отключают от отопления и подачи горячей воды: ремонт