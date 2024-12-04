Загрязнение воздуха. Мэрия Бишкека проверила бани и сауны

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека провела рейд для проверки бань и саун в селе Новопавловка и в жилмассиве «Ак-Ордо».

По данным пресс-службы муниципалитета, в состав комиссии вошли представители Министерства природных ресурсов, департамента экологического мониторинга и службы экологического и технического надзора.

В ходе проверки фактов сжигания запрещенных предметов (мусора, стройматериалов, лакокрасочных материалов, швейных отходов, резины, бутылок) не установлено. Бани используют твердое и голубое топливо.

Всего муниципальной инспекцией проверено 62 бани и сауны.

Инспекция напоминает, что за сжигание запрещенных предметов предусмотрен штраф в размере от 7 тысяч 500 до 23 тысяч сомов согласно Кодексу о правонарушениях.