Мэрия Бишкека отследит, сколько людей расплачивается наличными в автобусах

Мэрия анализирует в ситуационном центре, сколько человек расплачиваются наличными в общественном транспорте. Об этом градоначальник Айбек Джунушалиев сообщил 24.kg.

По его словам, плана по наличной оплате для водителей больше нет.

«Мы должны понимать, что наличная оплата осталась в прошлом. Мэрия анализирует в ситуационном центре, в каком районе сколько человек расплачивается наличными в общественном транспорте. Если десять человек расплатились наличными, значит водители должны сдать деньги этих десяти человек. Если расплатились 100 человек, значит за 100 человек сдать. У нас есть средняя цифра выручки с каждого маршрута. Если появятся подозрения, что водители сдают меньше денег, мы проверим их и потребуем выплатить недостачу. Плана по выручке как прежде не будет», — заявил он.

Напомним, со 2 декабря 2024 года в столице отменяется практика установления плана по сбору наличных денежных средств для водителей муниципального общественного транспорта. Решение принято во исполнение поручения мэра Бишкека Айбека Джунушалиева.

Вместе с этим будет усилен контроль оплаты проезда наличными средствами через систему подсчета пассажиров. Данные будут обрабатываться ситуационным центром мэрии, который анализирует ситуацию на дорогах города.