Возле Орто-Сайского базара в Бишкеке построят четырехэтажную парковку

На пересечении улиц Безымянная и Жукеева-Пудовкина в Бишкеке построят четырехэтажную парковку. Об этом журналистам сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, застройщик пообещал современную парковочную площадку с лифтами и необходиммыми условиями.

«Этот же застройщик построит новую детскую площадку возле домов рядом с Орто-Сайским рынком. Мы запретим водителям парковать машины у домов», — пояснил он.

Рамиз Алиев добавил, что планируется строительство спортивной площадки. «Не будет торговых центров или других зданий», — пообещал вице-мэр.