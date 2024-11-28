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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 7.30-20.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Орозбекова, Мичурина, переулка Нарынского, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.00-16.00 — улица Тыныстанова, 231;
  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Бейшеналиевой, Московской, Токтогула, Рыскулова;
  • 9.30-13.00 — село Пригородное (улицы Строительная, Первомайская, Космонавтов, Юбилейная, Садовая);
  • 13.30-17.00 — село Достук (улицы 3-ялиния — 5-я линия);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Алтын-Бак, Жааш-Муун, Ак-Жалга, Доолот, Шоола, Инсан, Санат, Керез, Кокчетавская, Умай Эне, Щербакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй-4, Чуй-47 — Чуй-60, Манаса, Ак-Босого-1, Ак-Босого-4, Ак-Босого-6), переулок Наримановский;
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Кунгой, Кок-Сай, Эркин-Сай, Манаса, Васильева, Махатмы Ганди, Тюменская, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кенеш, Кокчетавская).

Памятные даты

В Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва

24.kg
Фото 24.kg. Выборы депутатов ЖК в Бишкеке

В 2021 году в КР прошли выборы в Жогорку Кенеш. Они прошли по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 — как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В выборах участвовали 21 партия и почти 300 кандидатов по округам.

Пятипроцентный барьер преодолели шесть политорганизаций:

  • «Ата Журт Кыргызстан» (15 мандатов, из которых 5 получили женщины);
  • «Ишеним» (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);
  • «Ынтымак» (9 мандатов, из которых 3 достались женщинам);
  • «Альянс» (7 мандатов, женщины получили 3);
  • «Бутун Кыргызстан» (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);
  • «Ыйман Нуру» (5 мандатов, 2 получили женщины).

Всемирный день сострадания

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея дня — пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса — это поведение и принцип действий, при которых первое требование — ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании — неубиение, непричинение вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом.

Организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей, его творящих (принцип отсутствия ненависти).

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312419/
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