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7.30-20.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Орозбекова, Мичурина, переулка Нарынского, проспекта Жибек Жолу;

9.00-16.00 — улица Тыныстанова, 231;

9.00-15.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Бейшеналиевой, Московской, Токтогула, Рыскулова;

9.30-13.00 — село Пригородное (улицы Строительная, Первомайская, Космонавтов, Юбилейная, Садовая);

13.30-17.00 — село Достук (улицы 3-ялиния — 5-я линия);

9.00-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Алтын-Бак, Жааш-Муун, Ак-Жалга, Доолот, Шоола, Инсан, Санат, Керез, Кокчетавская, Умай Эне, Щербакова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй-4, Чуй-47 — Чуй-60, Манаса, Ак-Босого-1, Ак-Босого-4, Ак-Босого-6), переулок Наримановский;

8.00-17.00 — жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Кунгой, Кок-Сай, Эркин-Сай, Манаса, Васильева, Махатмы Ганди, Тюменская, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кенеш, Кокчетавская).

Памятные даты

В Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва

Фото 24.kg. Выборы депутатов ЖК в Бишкеке

В 2021 году в КР прошли выборы в Жогорку Кенеш. Они прошли по смешанной избирательной системе. 54 депутата избирались по спискам партий, а 36 — как выдвиженцы от одномандатных избирательных округов.

В выборах участвовали 21 партия и почти 300 кандидатов по округам.

Пятипроцентный барьер преодолели шесть политорганизаций:

«Ата Журт Кыргызстан» (15 мандатов, из которых 5 получили женщины);

«Ишеним» (12 мандатов, из которых 4 закреплены за женщинами);

«Ынтымак» (9 мандатов, из которых 3 достались женщинам);

«Альянс» (7 мандатов, женщины получили 3);

«Бутун Кыргызстан» (6 мандатов, 2 из них отданы женщинам);

«Ыйман Нуру» (5 мандатов, 2 получили женщины).

Всемирный день сострадания

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея дня — пропаганда образа жизни на основе ахимсы.

Ахимса — это поведение и принцип действий, при которых первое требование — ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании — неубиение, непричинение вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом — ни мыслью, ни словом, ни делом.

Организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей, его творящих (принцип отсутствия ненависти).

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