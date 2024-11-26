Регистрация авто в Кыргызстане стала удобнее и быстрее

Вводятся новые меры при регистрации движимого имущества, направленные на улучшение сервиса для граждан, снижение очередей в автоЦОНах и экономию денег автовладельцев, сообщили в пресс-службе Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров.

Среди ключевых нововведений:

Отмена повторного осмотра автомобилей в течение 24 часов. Теперь автовладелец может зарегистрировать машину в течение суток после первичного осмотра, не проходя повторную проверку;

Отмена повторной оплаты за осмотр, если он сделан в течение последних 24 часов, повторная проверка автомобиля будет бесплатной;

Ускорение процессов и автоматизация. Благодаря внедрению новых регламентов и автоматизированных систем процесс регистрации стал быстрее, очереди уменьшились, а качество обслуживания улучшилось.

В госагентстве отметили, что эти изменения позволят гражданам сэкономить время и деньги, а также повысить прозрачность и удобство предоставляемых услуг.