В Бишкеке 26 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +15 градусов.

Отключение света, газа и воды

9.00-19.00 — отрезки улиц Дзержинского, Куренкеева, Советской, Темирязева, Сыдыкова, Пролетарской, Магаданской, проспекта Жибек Жолу, бульвара Эркиндик;

9.30-13.30 — жилмассив «Токольдош» (улицы Октябрьская, Армейская);

12.30-17.00 — 8-й микрорайон, 3-8, 11;

9.00-17.00 — отрезки улиц Сыдыкова, Гагарина, Бакаева, Сухомлинова, Ахунбаева, Руставели, Целинная, переулок Симферопольский, отрезки улиц Кулиева, Максат, Тынчтык, Мыскал, Тендик, Умут, Илим, Дастан, Жанылык, Можайского, Биримдик, Медина, Мидин, Жеткинчек, Жаштык, Ганди;

9.00-16.00 — отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Зеленная, Абдымомунова, Фрунзе, Ала-Арчинская, проспекта Жибек Жолу;

9.00-13.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская);

13.00-17.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-5 — Тендик-7, Тендик-9, Тендик-11 — Тендик-13);

9.40-16.30 — село Орто-Сай (улицы Балык-Кумара, Южная, Петрозаводская, Иманалиева, Прогресс, Ново-Советская, Лесхозная, Карбоз, Асанбаева, Рысмендиева, Шамсинская, Байтик Баатыра).

Памятные даты

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994-го по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.

В этот день в 1992 году состоялся I Международный форум информатизации.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.

Международный день сапожника

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.

Изготовление обуви и ее починка — очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Эта профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считалась практически произведением искусства, были, вообще, на вес золота.

И хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась — этот мастер не просто ремонтирует нашу обувь, а буквально дарит ей вторую, а то и третью жизнь.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.