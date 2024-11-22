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Общество

Особое внимание защите прав трудовых мигрантов уделили депутат и посол РФ

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол России Сергей Вакунов встретился с председателем комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Уланом Примовым. Об этом сообщает российская дипломатическая миссия.

Уточняется, что в ходе переговоров стороны обсудили ключевые направления российско-кыргызского сотрудничества, в том числе дальнейшее развитие межпарламентского взаимодействия.

«Особое внимание уделено вопросам защиты прав трудовых мигрантов стран — участниц ЕАЭС. Сергей Вакунов подчеркнул, что принимаемые российской стороной меры направлены на обеспечение государственной безопасности и борьбу с нелегальной миграцией», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311998/
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