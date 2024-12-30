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Общество

Кинопремьеры конца 2024 года и начала 2025-го. Куда сходить в Бишкеке с детьми

Один из лучших способов провести время с детьми во время новогодних каникул — сходить с ними в кинотеатр.

24.kg сделало подборку премьер конца 2024 года и первых дней 2025-го, на которые можно сходить всей семьей. Надеемся, все эти фильмы выйдут в прокат и в Кыргызстане.

1
«Домовенок Кузя» (семейный)

Домовенок по имени Кузя, сбежавший из плена Бабы Яги в сказочном мире, попадает в обычную квартиру, в которой живут девочка Наташа и ее семья. Так домовенок обретает новый дом, но еще он должен найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Вместе с местным домовым Нафаней и Наташей они пускаются на поиски сундучка — вот только за сокровищем охотится и Баба Яга, которая тоже проникла в наш мир и преследует свои коварные планы.

2
«Иван Царевич и Серый волк 6» (мультфильм)

По щучьему велению, по царскому хотению Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира — других посмотреть и себя показать. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука, как назло, возьми да исчезни. Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе.

3
«Соник в кино 3» (фэнтези, семейный)

Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету.

4
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (фэнтези)

В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

5
«Финист. Первый богатырь» (приключения)

Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки просто заглядываются. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.

6
«Баба Яга спасает Новый год» (фэнтези, семейный)

Снежная королева и Дед Мороз были когда-то давними друзьями, вместе постигавшими магию холода. Но их пути разошлись, когда Снежная королева, позавидовав силе друга, похитила магический артефакт, из которого Дед Мороз черпал свою силу и творил волшебство. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил ее в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет, в наши дни, мальчик Юра на новогодней ярмарке находит ледяной посох Снежной королевы и невольно освобождает ее.

7
«Кыргызстан, мен сени сүйөм» (семейный)

Новогодний фильм рассказывает семь романтических историй, которые случаются 31 декабря во всех областях Кыргызстана. Безумный поступок главного героя найти свою любовь вдохновляет людей со всех уголков нашей республики на поиски своего счастья. Это красивейший фильм о людях, о стране под названием Кыргызстан.

8
«Ночь в зоопарке» (мультфильм)

Этой ночью в зоопарке не до сна. Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создает из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли новую особь — дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311939/
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