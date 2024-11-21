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Общество

Временно приостановлена подача воды по улице Суюмбаева

МП «Бишкекводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на водопроводной линии по улице Суюмбаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, бригада службы водоснабжения устраняет утечку на трубопроводе диаметром 400 милиметров, расположенном в колодце. Сложность работы обусловлена труднодоступным видом повреждения.

В связи с аварийной ситуацией подача воды временно приостановлена.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание. Все усилия направлены на оперативное завершение работ и восстановление водоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311863/
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