Временно приостановлена подача воды по улице Суюмбаева

МП «Бишкекводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на водопроводной линии по улице Суюмбаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, бригада службы водоснабжения устраняет утечку на трубопроводе диаметром 400 милиметров, расположенном в колодце. Сложность работы обусловлена труднодоступным видом повреждения.

В связи с аварийной ситуацией подача воды временно приостановлена.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание. Все усилия направлены на оперативное завершение работ и восстановление водоснабжения.