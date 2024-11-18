В России розничные продажи алкоголя обновили исторический максимум. За 10 месяцев 2024 года они достигли максимального уровня с 2017 года. Рекордные продажи зафиксированы у водки, тихих и игристых вин. Продажи последних выросли с 2017 года на 60 процентов, сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакрегулирование.

С января по октябрь в России в рознице было продано 184,2 миллиона дал алкогольной продукции.

Рекордные с 2017 года продажи в 2024 году продемонстрировала водка. Всего за десять месяцев было продано 62,5 миллиона дал водки.

Рекордные продажи также зафиксированы у виноградного и игристых вин. Виноградного вина в рознице за десять месяцев было продано 46,9 миллиона дал — на 0,9 процента больше, чем в прошлом году. Рост по сравнению с 2017 годом составил 22,5 процента.

Продажи игристого за десять месяцев 2024 года выросли до 16,3 миллиона дал. Это на 10,9 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 61 процент больше, чем за десять месяцев 2017 года.

«Что касается отдельных категорий алкоголя, то наибольший рост в продажах показали ликеро-водочные изделия (сюда входят настойки, наливки, ликеры, бальзамы) и другой крепкий алкоголь (виски, ром, джин, кальвадос). Их продажи составили с начала 2024 года 13,2 и 11,3 миллиона дал соответственно, что на 16,6 процента и 15,7 процента больше, чем годом ранее», — говорится в публикации.