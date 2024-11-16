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Общество

COP29. Минэнерго Кыргызстана подписало три документа

На полях конференции ООН по изменению климата в Баку состоялись двусторонние встречи между Министерством энергетики Кыргызстана и представителями ряда стран с целью сотрудничества в энергетической сфере.

По данным пресс-службы ведомства, в конференции приняли участие министр Таалайбек Ибраев и руководители энергокомпаний.

По итогам двусторонних встреч подписаны три документа:

1. Устав по чистой энергии в рамках Организации экономического сотрудничества. Документ инициирован с целью расширения и укрепления сотрудничества в энергетическом секторе и деятельности в регионе.
2. Соглашение между Минэнерго КР и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) о реализации проекта «Возобновляемые источники энергии в Центральной Азии». Он нацелен на техническое сотрудничество в энергетическом секторе между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Германией в рамках глобального энергетического перехода.
3. Дорожная карта о сотрудничестве между министерствами энергетики КР и Азербайджана. 

На мероприятии с участием министров, организованном в партнерстве с ключевыми международными сторонами, обсудили энергетические инициативы, обязательства в области зеленой энергии, выполнение глобальных обязательств в области промышленности, водородную декларацию СОР29, а также вклад в цели Парижского соглашения и другие ранее принятые обязательства.

В рамках конференции представители Кыргызстана презентовали возможности энергетики республики, продемонстрировали макет больших гидроэлектростанций, а также показали видеоролик о крупном проекте, направленном на обеспечение энергетической безопасности.

В своем выступлении Таалайбек Ибраев отметил, что изменения климата, происходящие во всем мире, коснутся и энергетической отрасли. Нехватка воды становится все более заметной. Однако энергетический сектор КР имеет высокий потенциал.

«Поэтому в целях энергетической безопасности мы реализуем ряд масштабных проектов. Среднегодовая продолжительность солнечного света в нашей стране составляет 2 тысячи 100-2 тысячи 900 часов. Потенциал реки Нарын и малых ГЭС на 172 реках и водотоках составляет 258 мегаватт мощности, что может выработать 5-8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Потенциал энергии ветра составляет 2 миллиарда киловатт-часов. Государство стимулирует реализацию проектов по возобновляемым источникам энергии. Энергетическое сотрудничество является локомотивом развития зеленой энергетики», — сказал чиновник.

Конференция ООН по климату продлится в Баку до 22 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311325/
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