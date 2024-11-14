ЮНИСЕФ приветствует обязательства Кыргызстана запретить телесные наказания детей. Об этом говорится в заявление представителя организации Саммана Джунга Тапа.

«ЮНИСЕФ поздравляет правительство Кыргызстана с принятием обязательства по искоренению всех форм телесных наказаний детей в любых условиях, заявленного на недавней Глобальной министерской конференции в Боготе в Колумбии.

Кыргызстан — одна из восьми стран, взявших на себя это обязательство на мероприятии, которое состоялось 7-8 ноября 2024 года. Эта историческая конференция собрала правительственные делегации для согласования новой глобальной декларации по защите детей от всех форм насилия. Поскольку Кыргызстан отмечает 30-летие ратификации Конвенции, ЮНИСЕФ ценит эту приверженность правительства Кыргызстана, поскольку она является одной из ключевых положений о правах ребенка.

ЮНИСЕФ выражает надежду на тесное сотрудничество с правительством для разработки ключевых мер по реализации этого обязательства, включая усиление и расширение родительских программ, чтобы предложить родителям ненасильственные альтернативы для воспитания детей», — говорится в тексте.

Напомним, власти Кыргызстана ранее заявили, что в стране намерены полностью запретить телесные наказания детей. Эти обязательства были даны перед первой всемирной тематической конференцией ООН, которая прошла в Колумбии.

Телесные наказания включают физическую силу, используемую для причинения боли или дискомфорта (даже самой легкой степени), а также нефизические формы наказания, которые являются жестокими и унижающими достоинство.

В 67 из 193 стран, входящих в ООН, действует полный запрет на телесные наказания. Первой страной, положившей конец насилию на законодательном уровне, стала Швеция в 1979 году.