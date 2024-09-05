6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — улица Кольбаева, 45;

9.30-18.00 — проспект Жибек Жолу, отрезки улиц Курманджан Датки, Ялтинской, Западной, Джалиля;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 83, отрезки улиц Сельповской, Серпуховской, Тверской, Ильменской, Кубинской, Месароша, Волковой, Троицкой, Корейской, Радищева, Тыныстанова, село Чон-Арык (улица Семетей), жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Абадан, Ак-Тан), «Ала-Арча» (улицы Сары-Камыш, Ош-3000, Горная, Баха);

11.00-17.00 — отрезки улиц Можайского, Тоголока Молдо, Багижской, Кокчетавской, переулки Боровский, Карагайский;

9.00-11.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32, Профессора Зимы). 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Виноградная), Гроздь (улицы Юбилейная, Чуйская), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Иваницина), Берлик (улица Лесная), Таш-Добо, Заречное; Жайылский РЭС 9.00-16.30 — село Новониколаевка (улицы Сергеева, Энгельса, Крупская), город Кара-Балта (улицы Тимирязева, Макаренко, Чайкиной); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — город Орловка (автобаза, гостиница), села Боролдой (кошара), Тегирменти (скважина); Кантский РЭС 5.00-17.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Фрунзе, Хавазова, Спортивная, Молодежная, Восточная), Нижний Норус, Ак-Кудук, Бирдик, Хунчи;

9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Толстого, Иссык-Атинская, Крупская, Ватутина, Бекмуратова, Лермонтова, Чапаева, Гоголя);

13.00-17.00 — город Кант (улица Куренкеева, 2-й микрорайон, 4-6, 9, 32); Московский РЭС 9.00-19.00 — село Маловодное (улицы Муханова, Колхозная);

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Токтогула, Восточная, Украинская, Строительная, Ключевая, Ленина, Биримдик, нижняя часть, новостройка «Ынтымак» ), Беловодское (улицы Крупская, Северная, Красноармейская, Комсомольская, Тюлебердиева, Восточная, Береговая, Фрунзе, Садовая, Дачная, переулок Кирова); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Эркин-Сай, Тельман, Кум-Арык, Букара, Вознесеновка, Эфиронос, Панфиловка, Чалдыбар, Чорголо, Чолок-Арык, Орто-Арык; Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Свобода, Зеленая, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Фрунзе, Торговая, Урожайная, Индустриальная, Краснодарская, Белинская, Заречная, Новая, Проектируемая, переулок Зеленый), Манас (улицы Новая, Комсомольская, Гагарина), Жаны-Пахта (улицы Больничная, МТФ, Садовая, Чолпонкулова, Сагынбаева, переулок Сагымбаева, улицы Советская, Северная, Восточная, Школьная, Полевой Стан, Спортивная, Западная, Шоссейная);

9.30-17.00 — жилмассив «Кут», села Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Проектируемая, Кум-Арык, Сары-Озон, Кипкалова, Ак-Эмир, Парковая, 1-я Селекция, Чам-Гаран, Кун-Туу, Средняя-Шорго, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Плодоовощная, Ысык-Куль, Селекционная, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Сары-Озон, Баян, Жаштык, Свердлова, Проектируемая); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Токтогула, Неделина, Овчарова, Восточная, Вольцовая, Мельничная, Пудовкина, Киргизская);

9.30-17.00 — села Искра (улицы Новоселов, Фабричная, Молодежная), Чуй (улица Луговая); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фурманова, Пролетарская, Токмакская), Красная Речка (кошары). 3 Таласская область Таласская область