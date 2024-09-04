5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Логвиненко, 15, микрорайон «Джал», 82, жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат), отрезки улиц Гагарина, Кочкор-Ата, село Озерное (улицы Кирпичная, Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял);

9.00-18.00 — проспект Чингиза Айтматова, 17;

9.00-11.30 — отрезки проспекта Манаса, улиц Куренкеева, Профессора Зимы, Кудрука, Джамбула, Баялинова, Исанова, Осипенко, Пржевальского, Ушакова, Тюменской, Тоголока Молдо, Шорина, Ананьева, переулки Долонский, Джети-Огузский, Кемеровский, Кольский;

12.30-17.00 — отрезки улиц Фучика, Месароша, Ленской;

9.00-12.00 — отрезки улиц Лумумбы, Костромской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы. 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Октябрьская, Молодежная, Пионерская), Васильевка (улицы Ленина, Молодежная, Алма-Атинская, Фрунзе, 6-й Распред, Советская, Виноградная, Крупской, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное, Заречное, Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыта, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова), Аламедин (улицы Панфилова, Горького);

9.00-15.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Комсомольская, Садовая, Нижняя, Прохладная, Коммунарская, Алма-Атинский тупик, улицы Солнечная, Ключевая, Подгорная, Виноградная, Восточная, Сельповская, Южная, Проектируемая, Чайная, Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3, переулки Зеленый, Виноградный, Южный, Ключевой, Сельповский), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Береговая), Мыкан (улица Линейная); Жайылский РЭС 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Оторбаева, 3, 5, 7, Кожомбердиева, 97, 99, 101, 103, 105, Тимирязева, Береговая, Бакыта, Макаренко, Кара-Балтинская), село Новониколаевка (улицы Энгельса, Московская, Западная, Новосельская, Октябрьская, Свердлова, Строительная, Комсомольская); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Жел-Арык (улица Центральная), Кызыл-Октябрь (улица Школьная), Шабдан, Тарсуу, Калмак-Ашуу, Подгорное, Самансур, город Орловка; Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Ленина, Советская, Токмакская, Крупской, Западная, Тельмана, Комсомольская, Ваккера, Центральная, Киргизская, Шабданова, Гагарина, Мира, Ленина, Островского, Бекмуратова, Ватутина, Лермонтова, Карасуйская), Новопокровка (улица Пушкина);

13.00-17.00 — село Хунчи (улица Гагарина); Московский РЭС 9.00-19.00 — село Маловодное (улицы Муханова, Колхозная);

9.00-17.00 — село Петровка («Военный городок», улицы Советская, Центральная, Южная, Черняховая, переулок Новый, улицы Фрунзе, Луговая, Гайдара, Беш-Терекская);

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалазы, Центральная); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай), Озерное, Ойронду, Первомайское, Вознесеновка, Красный металлист, Эфиронос, Кум-Арык, Тельман, Букара, Эркин-Сай; Сокулукский РЭС 9.30-17.00 — жилмассив «Кут»;

9.00-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Веселая, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Дача, переулки Свободы, Бозжигит, дачи «Ландыш», «Эдельвейс», «Строитель»), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира);

12.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Северная, Полевой Стан, Мичурина, Спортивная, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Западный, Атбашинский, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

9.00-17.00 — села Жаны-Жер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Изакеева, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, переулки Лесной, Северный, улицы Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а), Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Военно-Антоновка (улицы Крупской, Южная, Дружбы, Фрунзе, Комсомольская, жилмассив «ВОССТ», кварталы А, Б, Г);

9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Жылжымышева, Заречная, Жыламыш, Молдобай, Проектируемая);

12.00-17.00 — село Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская, Восточная, Мичурина, Первомайская); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — Токмак (улицы Токтогула, Гагарина, 164, 166, 168, 170), села Искра (улицы Центральная, Молодежная), Чуй (улица Береговая);

9.00-12.00 — Токмак (3-й микрорайон, больница, улицы Логвиненко, Трясина, Герцена); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Буденовка (улица Ленина), Красная Речка (кошары). 3 Таласская область Таласская область