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Общество

Студенты в Бишкеке просят пересмотреть график занятий

Студенты вузов, расположенных в Бишкеке, просят пересмотреть расписание занятий. Об этом они сообщили 24.kg.

Напомним, согласно постановлению кабмина от 23 июля 2024 года, занятия в государственных организациях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных в Бишкеке, должны начинаться не ранее 10.00.

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По словам учащихся одного из вузов, стало известно расписание на первую неделю.

«Занятия начинаются в разное время. Если в понедельник и среду в 15.00, то во вторник в 10.00, а в четверг в 13.00. Еще и в субботу стоят пары. С таким графиком невозможно совмещать учебу с подработкой, сложно подобрать время для кружков и других занятий помимо университетских. Заканчиваются пары вечером, как живущим в соседних населенных пунктах добираться домой, особенно в зимнее время?» — задаются вопросом студенты.

Напомним, постановление кабмина приняли по предложению столичной мэрии для решения проблемы транспортных заторов. Некоторые школы будут начинать уроки с 7.30, а вузы с 10.00 (исключение — образовательные организации среднего и высшего профобразования, входящие в систему военных и правоохранительных органов КР).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303683/
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