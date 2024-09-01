В Кыргызстане образован Национальный совет кинематографии. Соответствующее постановление подписал глава кабмина.

В документе уточняется, что в состав вновь образованного Национального совета кинематографии Кыргызской Республики войдут:

заместитель главы кабинета министров — председатель;

министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики — заместитель председателя;

директор департамента кинематографии при Министерстве культуры;

директор киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева;

директор творческо-производственного объединения «Кыргызсериал»;

директор киноцентра «Кыргызтасмасы»;

председатель Союза кинематографистов Кыргызстана;

председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Кыргызстана;

председатель Ассоциации продюсеров Кыргызстана;

заместитель директора департамента кинематографии при Министерстве культуры — секретарь.

Помимо чиновников, в совет по согласованию включены:

депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо;

доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Абылабек Асанканов;

народный артист КР, кинорежиссер Актан Арым Кубат;

народный артист КР, кинорежиссер Артыкпай Суюндуков;

народный писатель КР Асан Жакшылыков;

заслуженный деятель искусств Кыргызской Республики, киновед Гульбара Толомушова;

кинорежиссер Темирбек Бирназаров;

кинорежиссер Шамиль Джапаров;

кинорежиссер Жуманазар Койчубеков.

Национальный совет кинематографии создан для эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и деятелей кино по вопросам развития отрасли.