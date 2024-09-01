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Общество

В Кыргызстане образован Национальный совет кинематографии

В Кыргызстане образован Национальный совет кинематографии. Соответствующее постановление подписал глава кабмина.

В документе уточняется, что в состав вновь образованного Национального совета кинематографии Кыргызской Республики войдут:

  • заместитель главы кабинета министров — председатель;
  • министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики — заместитель председателя;
  • директор департамента кинематографии при Министерстве культуры;
  • директор киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева;
  • директор творческо-производственного объединения «Кыргызсериал»;
  • директор киноцентра «Кыргызтасмасы»;
  • председатель Союза кинематографистов Кыргызстана;
  • председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Кыргызстана;
  • председатель Ассоциации продюсеров Кыргызстана;
  • заместитель директора департамента кинематографии при Министерстве культуры — секретарь.

Помимо чиновников, в совет по согласованию включены:

  • депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо;
  • доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Абылабек Асанканов;
  • народный артист КР, кинорежиссер Актан Арым Кубат;
  • народный артист КР, кинорежиссер Артыкпай Суюндуков;
  • народный писатель КР Асан Жакшылыков;
  • заслуженный деятель искусств Кыргызской Республики, киновед Гульбара Толомушова;
  • кинорежиссер Темирбек Бирназаров;
  • кинорежиссер Шамиль Джапаров;
  • кинорежиссер Жуманазар Койчубеков.

Национальный совет кинематографии создан для эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и деятелей кино по вопросам развития отрасли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303682/
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