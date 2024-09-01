В Кыргызстане образован Национальный совет кинематографии. Соответствующее постановление подписал глава кабмина.
В документе уточняется, что в состав вновь образованного Национального совета кинематографии Кыргызской Республики войдут:
- заместитель главы кабинета министров — председатель;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики — заместитель председателя;
- директор департамента кинематографии при Министерстве культуры;
- директор киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева;
- директор творческо-производственного объединения «Кыргызсериал»;
- директор киноцентра «Кыргызтасмасы»;
- председатель Союза кинематографистов Кыргызстана;
- председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Кыргызстана;
- председатель Ассоциации продюсеров Кыргызстана;
- заместитель директора департамента кинематографии при Министерстве культуры — секретарь.
Помимо чиновников, в совет по согласованию включены:
- депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо;
- доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Абылабек Асанканов;
- народный артист КР, кинорежиссер Актан Арым Кубат;
- народный артист КР, кинорежиссер Артыкпай Суюндуков;
- народный писатель КР Асан Жакшылыков;
- заслуженный деятель искусств Кыргызской Республики, киновед Гульбара Толомушова;
- кинорежиссер Темирбек Бирназаров;
- кинорежиссер Шамиль Джапаров;
- кинорежиссер Жуманазар Койчубеков.
Национальный совет кинематографии создан для эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и деятелей кино по вопросам развития отрасли.