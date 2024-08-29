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Общество

В Бишкеке школу № 89 закрывают на ремонт. Что будет с учащимися?

В Бишкеке общеобразовательную школу № 89 закрывают на реконструкцию. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в настоящее время подрядная организация ОсОО «Гарант Проект» со стороны управления капитального строительства разрабатывает проект по укреплению и реконструкции учебного заведения.

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«Полностью проект завершат к сентябрю. После документ передадут на государственную экспертизу для дальнейшего утверждения и начала строительных работ. В городском бюджете предусмотрены финансовые средства на это», — отметили в муниципалитете.

В связи с этим департамент образования провел работу по распределению учеников в ближайшие школы. Учащиеся начальных классов на время ремонта будут обучаться в школе № 1, а старшеклассники — в школе № 52.

Администрация школы № 89 провела разъяснительную работу с родителями и школьниками о временном перераспределении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303491/
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